В госпиталь Курска направлена 57-я группа волонтеров из Рязанской области

В пятницу, 3 октября, «Единая Россия» отправила 57-ю группу волонтеров из Ермишинского района и Скопина в госпиталь Курска. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

В течение двух недель добровольцы будут оказывать помощь медицинскому персоналу по уходу за ранеными бойцами. Все участники гуманитарной миссии имеют опыт участия в аналогичных акциях и отправляются в добровольческие поездки уже не в первый раз.

Как рассказал замруководителя регионального исполкома «Единой России» Максим Гармашев, перед поездкой волонтеры проходят инструктаж по технике безопасности и навыкам тактической медицины. Также вместе с добровольцами отправляют партия гуманитарной помощи, включающая предметы первой необходимости.

«Главное, через волонтеров рязанцы и ветераны спецоперации, а также участники Ассоциации СВО, провожающие волонтеров вместе с нами, передают бойцам слова поддержки. Это пожелания скорейшей победы, и слова о том, что мы ждем ребят и молимся за их жизни и здоровье», — отметил Максим Гармашев.

Напомним, группы добровольцев формируются на базе регионального отделения партии «Единая Россия» и выезжают в госпиталь каждые две недели. Работа по оказанию помощи в военных госпиталях организована на регулярной основе по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии Павла Малкова.

Фото предоставила пресс-служба «Единой России»