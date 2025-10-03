В Госдуме предрекли восстание машин

Зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов предупредил о возможности взлома роботов и электромобилей для использования их в качестве деструктивных элементов. Он отметил, что современные автомобили на 95% управляются через сигналы и электромоторы, что делает их уязвимыми для кибератак. Взломанный транспорт может быть направлен на стену, встречную полосу или использован в терактах.

В Госдуме предрекли восстание машин. Об этом пишет «Газета. ру».

Зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов предупредил о возможности взлома роботов и электромобилей для использования их в качестве деструктивных элементов. Он отметил, что современные автомобили на 95% управляются через сигналы и электромоторы, что делает их уязвимыми для кибератак. Взломанный транспорт может быть направлен на стену, встречную полосу или использован в терактах.

Парламентарий также выразил опасения относительно будущих терактов с использованием электромобилей, которые могут быть взломаны и направлены в толпу или друг в друга. Он сравнил это с недавними случаями в Европе, когда террористы использовали обычные машины для нападений.