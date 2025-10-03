В Госдуме предложили такси ввести льготные тарифы для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести льготные тарифы и скидки на такси для пенсионеров, чтобы сделать поездки для них доступнее. Инициатива исходила от Ярослава Нилова, председателя комитета по труду и социальной политике. Он отметил, что скидки могут предоставляться хотя бы иногда и приниматься на региональном уровне с использованием бюджетных субсидий или инициативы самих перевозчиков. Депутат призвал таксистов последовать примеру торговых сетей, которые добровольно дают скидки пенсионерам, что повысит мобильность и улучшит качество жизни пожилых граждан.

