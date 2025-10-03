В Госдуме предложили такси ввести льготные тарифы для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести льготные тарифы и скидки на проезд для пенсионеров в службах такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Он отметил, что такая инициатива позволит поддержать граждан старшего возраста и сделать их поездки более доступными.
«Хотя бы иногда, хотя бы небольшую, но предоставлять скидку для наших граждан пенсионного возраста. Тем более такие возможности у них есть», — подчеркнул депутат. Нилов также добавил, что решение о введении льгот может приниматься на региональном уровне с использованием субсидий из бюджета субъектов РФ, а также по инициативе самих перевозчиков.
Депутат призвал таксистов следовать примеру некоторых торговых сетей, которые уже добровольно предоставляют скидки пенсионерам при предъявлении удостоверения.