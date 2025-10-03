Ученые нашли новый способ лечения болезни Альцгеймера

Исследователи представили технологию, которая позволяет одновременно и с высокой точностью стимулировать несколько участков мозга с помощью ультразвука. Новый прибор, состоящий из сотен миниатюрных излучателей, формирует ультразвуковые импульсы, которые накладываются друг на друга подобно световым волнам в голограмме. Так в мозге возникают несколько фокусных точек, где активируются нейронные сети.

Ученые нашли новый способ лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на журнал Nature Biomedical Engineering.

До сих пор ультразвуковая нейромодуляция позволяла воздействовать лишь на одну точку, причем с ограниченной эффективностью и высоким риском побочных эффектов.

