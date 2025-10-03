Трое рязанцев вернулись из украинского плена

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Наталья Епихина. Жители региона вернулись во время очередного этапа обмена военнопленными по схеме 185 на 185. «По предварительной информации, в результате сложных переговоров на границе Беларуси и Украины на родную землю возвращаются трое наших солдат, жителей Рязанской области», — написала Епихина.