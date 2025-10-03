В заданиях школьной олимпиады обнаружили текст песни Oxxxymiron*

В заданиях школьной олимпиады для 11-классников в Сочи обнаружили текст песни Oxxxymiron*. Об этом пишет «Газета. ру».

Учащимся предлагалось проверить знания по русскому языку на основе фрагмента «известного рэпера», который они быстро узнали как строки из трека «Я хейтер».

В мэрии Сочи подтвердили наличие текста Oxxxymiron и пояснили, что использование рэпа — это обычная практика, так как рэп считается современной формой словесного искусства. При этом власти пообещали усилить контроль и внимательнее анализировать будущие задания.

* признан в РФ иноагентом

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ