Стоимость говядины в мире достигла рекордного уровня в 6,9 доллара за килограмм

Такую стоимость мяса не фиксировали с начала 1960-х годов (более ранние данные отсутствуют). По сравнению с прошлым годом рост составил почти 10%. Факторы, способствующие повышению цен на говядину, включают инфляцию, длительный производственный цикл, увеличение спроса со стороны потребителей из США и Китая, а также высокую стоимость молочной продукции, которая конкурирует с говядиной и снижает объемы поголовья, направляемого на убой.

Стоимость говядины в мире достигла рекордного уровня в 6,9 доллара за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмилу Рокотянскую.

Такую стоимость мяса не фиксировали с начала 1960-х годов (более ранние данные отсутствуют). По сравнению с прошлым годом рост составил почти 10%.

Факторы, способствующие повышению цен на говядину, включают инфляцию, длительный производственный цикл, увеличение спроса со стороны потребителей из США и Китая, а также высокую стоимость молочной продукции, которая конкурирует с говядиной и снижает объемы поголовья, направляемого на убой.

Кроме того, изменения климата, такие как засухи, сокращают площади пастбищ и повышают стоимость кормов.