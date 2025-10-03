Спрос на iPhone 17 превысил предполагаемые прогнозы продаж

Эксперты отметили наибольший интерес к моделям iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. В то же время востребованность ультратонкого iPhone Air оказалась ниже ожидаемого. Эта модель заменила Plus-версию, которая также не пользовалась популярностью. Аналитики прогнозируют, что во второй половине 2025 года производство серии iPhone может вырасти до более чем 90 миллионов устройств, в то время как в настоящее время оно составляет 84-86 миллионов.

Спрос на iPhone 17 превысил предполагаемые прогнозы продаж. Об этом сообщает MacRumors.

Эксперты отметили наибольший интерес к моделям iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. В то же время востребованность ультратонкого iPhone Air оказалась ниже ожидаемого. Эта модель заменила Plus-версию, которая также не пользовалась популярностью.

Аналитики прогнозируют, что во второй половине 2025 года производство серии iPhone может вырасти до более чем 90 миллионов устройств, в то время как в настоящее время оно составляет 84-86 миллионов.