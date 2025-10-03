Синоптик рассказал, когда придет весна в 2026 году

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, предстоящая зима в России, вероятно, закончится раньше обычного. Он отметил, что в феврале температура по всей стране будет выше нормы, и не ожидается похолодания. В марте ранний приход весны прогнозируется в регионах от западных границ до Енисея, где температура также будет выше нормы. Однако и на остальной территории страны очень холодной погоды не ожидается.

Синоптик рассказал, когда придет весна в 2026 году. Об этом пишет ТАСС.

Метеоролог уточнил, что по среднемесячным данным будут периоды резких понижений температуры как в азиатской, так и в европейской частях страны. Прогноз имеет вероятность около 65-68%.

