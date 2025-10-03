Рязань
Отмечается, что на землях сельскохозяйственного назначения в Рязанском районе расположена несанкционированная свалка твердых коммунальных и иных отходов. Ущерб, причиненный почве, составил более 250 тысяч рублей. С целью устранения нарушений закона прокурор обратился в суд. Требования удовлетворены в полном объеме. Собственника земельного участка обязали провести рекультивацию загрязненной отходами части участка.

Рязанский суд обязал владельца участка восстановить загрязненную отходами почву. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в своих соцсетях.

Отмечается, что на землях сельскохозяйственного назначения в Рязанском районе расположена несанкционированная свалка твердых коммунальных и иных отходов.

Ущерб, причиненный почве, составил более 250 тысяч рублей.

С целью устранения нарушений закона прокурор обратился в суд. Требования удовлетворены в полном объеме.

Собственника земельного участка обязали провести рекультивацию загрязненной отходами части участка.

Фото: пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры