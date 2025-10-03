Рязанский суд обязал владельца участка восстановить загрязненную отходами почву

Отмечается, что на землях сельскохозяйственного назначения в Рязанском районе расположена несанкционированная свалка твердых коммунальных и иных отходов. Ущерб, причиненный почве, составил более 250 тысяч рублей. С целью устранения нарушений закона прокурор обратился в суд. Требования удовлетворены в полном объеме. Собственника земельного участка обязали провести рекультивацию загрязненной отходами части участка.