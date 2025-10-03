Рязанские полицейские выдворили и депортировали группу мигрантов из России

Ранее мигранты, совершившие различные уголовные преступления, отбыли назначенные сроки наказания в исправительных учреждениях региона. Сотрудники полиции сопроводили иностранцев к пункту пропуска через границу в Смоленской области и в аэропорт «Домодедово», откуда они отправились в страны гражданской принадлежности. Также в отношении депортируемых принято решение о запрете на въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали группу мигрантов из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

