Рязанец украл из машины скорой аппарат ЭКГ

В полицию поступило сообщение, что на территорию станции скорой медицинской помощи на улице Полевой проник неизвестный и похитил из дежурного автомобиля аппарат ЭКГ. Оперативники задержали 39-летнего жителя Рязани. Он не смог объяснить мотив своего поступка. Возбуждено уголовное дело.

