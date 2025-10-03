Рязанцы рассказали, сколько они готовы потратить на подарки ко Дню учителя

Согласно опросу сервиса, па подарки ко Дню учителя жители Рязани потратят в этом году в среднем 3300 рублей. Большинство рязанцев относится ко Дню учителя положительно (56%): 25% любят этот праздник, 31% он нравится. Нейтральную позицию занимают 42% опрошенных. Отрицательное отношение к празднику практически отсутствует (2%).