Рязанцы пожаловались на неработающий больше месяца светофор
Отмечается, что на Восточной окружной из-за неисправной автомобильной секции не работает и пешеходная. «Перейти дорогу невозможно, поток в час пик большой, никто не пропускает», — написала женщина.
