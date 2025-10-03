Рязанцы пожаловались на неработающий больше месяца светофор

Отмечается, что на Восточной окружной из-за неисправной автомобильной секции не работает и пешеходная. «Перейти дорогу невозможно, поток в час пик большой, никто не пропускает», — написала женщина.