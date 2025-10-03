Рязанцам рассказали, как защититься от дипфейков

Россиянам рассказали, как защититься от дипфейков. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на директора по информационной безопасности RuStore Дмитрия Морева.

По словам эксперта, для защиты пользователям в первую очередь следует скачивать приложения исключительно из официальных источников, а загрузка программного обеспечения из сторонних ресурсов должна сопровождаться применением антивирусных и антифишинговых решений, способных выявлять вредоносные модификации изображений и видео.

Морев также подчеркнул важность критического отношения к поступающему контенту. Особенно это касается неожиданных аудио- или видеосообщений, даже если они поступают от знакомых или родственников.