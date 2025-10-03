Рязанцам напомнили о мерах защиты от ВИЧ, гепатита и ВПЧ

Вирус иммунодефицита человека — хроническое заболевание, поражающее иммунную систему. Без лечения приводит к СПИДу. У него длительный инкубационный период. Человек может годами не знать, что болен, и быть источником инфекции. Вирус гепатита С — воспалительное поражение печени. Часто протекает бессимптомно, но ведет к циррозу и раку печени. Может разрушать печень десятилетиями без явных признаков. Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Он являются основной причиной рака шейки матки. Однако существует вакцина.

Рязанцам напомнили о мерах защиты от ВИЧ, гепатита и ВПЧ. Соответствующий пост появился в соцсетях Роспотребнадзора.

Ключевые меры профилактики: