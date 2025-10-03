Рязанцам напомнили о мерах защиты от ВИЧ, гепатита и ВПЧ
Вирус иммунодефицита человека — хроническое заболевание, поражающее иммунную систему. Без лечения приводит к СПИДу. У него длительный инкубационный период. Человек может годами не знать, что болен, и быть источником инфекции. Вирус гепатита С — воспалительное поражение печени. Часто протекает бессимптомно, но ведет к циррозу и раку печени. Может разрушать печень десятилетиями без явных признаков. Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Он являются основной причиной рака шейки матки. Однако существует вакцина.
Рязанцам напомнили о мерах защиты от ВИЧ, гепатита и ВПЧ. Соответствующий пост появился в соцсетях Роспотребнадзора.
Вирус иммунодефицита человека — хроническое заболевание, поражающее иммунную систему. Без лечения приводит к СПИДу. У него длительный инкубационный период. Человек может годами не знать, что болен, и быть источником инфекции.
Вирус гепатита С — воспалительное поражение печени. Часто протекает бессимптомно, но ведет к циррозу и раку печени. Может разрушать печень десятилетиями без явных признаков.
Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Он являются основной причиной рака шейки матки. Однако существует вакцина.
Ключевые меры профилактики:
- Защищенные половые контакты;
- Соблюдение правил личной гигиены: используйте только свои зубные щетки, бритвы, маникюрные наборы;
- Отказ от наркотиков;
- Проходите регулярные обследования, особенно если вы в группе риска;
- Вакцинация от ВПЧ — это единственный надежный способ защиты от вызываемых им видов рака.