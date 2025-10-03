Рязанца осудят за оправдание терроризма

Установлено, что подозреваемый, являясь приверженцем праворадикальной идеологии, в мессенджере «Telegram» разместил серию публикаций, направленных на публичное оправдание террористической деятельности украинских националистических формирований. В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.