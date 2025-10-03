Рязань
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества, связанной со сферой услуг
В Москве растёт число мошенничеств с «бесплатными» услугами, особенно в рекламе процедур. Об этом сообщил Антон Недзвецкий из Московского общества защиты потребителей (МОЗП). Он отметил, что судиться с мошенниками сложно из-за хитро составленных договоров, которые позволяют удерживать понесённые расходы. Часто потребители, подписывая договор после «ознакомительной процедуры», автоматически обязуются оплатить услугу, хотя её объявляли бесплатной — стоимость может доходить до 50% от всего комплекса услуг. Юрист подчеркнул, что доказать нарушения трудно, так как жалобы на качество услуг возможны только после их получения, и нужны экспертные заключения. Он предупредил: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», призывая быть внимательными при выборе услуг.

