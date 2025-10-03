Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества, связанной со сферой услуг

В Москве растёт число мошенничеств с «бесплатными» услугами, особенно в рекламе процедур. Об этом сообщил Антон Недзвецкий из Московского общества защиты потребителей (МОЗП). Он отметил, что судиться с мошенниками сложно из-за хитро составленных договоров, которые позволяют удерживать понесённые расходы. Часто потребители, подписывая договор после «ознакомительной процедуры», автоматически обязуются оплатить услугу, хотя её объявляли бесплатной — стоимость может доходить до 50% от всего комплекса услуг. Юрист подчеркнул, что доказать нарушения трудно, так как жалобы на качество услуг возможны только после их получения, и нужны экспертные заключения. Он предупредил: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», призывая быть внимательными при выборе услуг.

В последние годы в Москве наблюдается рост мошеннических действий в сфере услуг, особенно связанных с рекламой «бесплатных» процедур. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на председателя Московского общества защиты потребителей «МОЗП» Антона Недзвецкого.

Эксперт отметил, что отстоять свои права в суде в случае таких мошенничеств крайне сложно из-за хитроумно составленных договоров.

По словам Недзвецкого, закон позволяет исполнителю удерживать фактически понесенные расходы. Мошенники создают условия, при которых, подписывая договор после прохождения так называемой «ознакомительной процедуры», потребитель автоматически соглашается оплатить уже оказанную услугу, даже если она была объявлена бесплатной. Стоимость этой услуги может достигать 50% от общей суммы комплекса услуг.

Юрист подчеркнул, что помочь потребителям в таких ситуациях очень трудно, поскольку до оказания услуг невозможно заявить о их некачественности или потенциальном вреде. Чтобы доказать свою правоту в суде, потребителю необходимо пройти процедуру и собрать экспертные заключения. Недзвецкий также напомнил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», призывая граждан быть осторожными при выборе услуг.