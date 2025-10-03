Россиянам пригрозили, что в стране может прекратиться телевизионное вещание

В России может прекратиться телевизионное вещание, если в ближайшие четыре года не обновить спутники на орбите. Для замены шести спутников «Экспресс», обеспечивающих трансляцию обязательных телеканалов и передачу контента, потребуется около 115 млрд рублей. Эти работы должны завершиться к 2029-2030 годам, но в текущих планах правительства этого нет. Запуск новых спутников становится дороже и сложнее, а времени на подготовку может не хватить. Глава «TelecomDaily» Денис Кусков предупредил о риске потери обязательного телевещания и предложил рассмотреть международное сотрудничество для решения проблемы.

В России может прекратиться телевизионное вещания, если страна не обновит спутниковое оборудование на орбите в ближайшие четыре года. Об этом заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.

По информации Министерства цифрового развития, для замены шести спутников «Экспресс», обеспечивающих вещание обязательных телеканалов и передачу контента для телерадиокомпаний, потребуется 115 миллиардов рублей.

Замена спутников должна быть завершена до 2029-2030 года, однако в планах правительства на данный момент этого не предусмотрено. Аналитики выражают опасения, что времени на подготовку новых космических аппаратов может не хватить.

Кусков отметил, что ситуация с телевидением в стране крайне серьезная, и запуск новых спутников становится все более дорогим и сложным процессом. Он также предложил рассмотреть возможность сотрудничества с другими странами для более эффективного решения проблемы.

«Если мы не запустим аппараты в ближайшие несколько лет, то рискуем остаться без обязательного телевещания и платных услуг», — подчеркнул Кусков, добавив, что планомерная замена спутников должна была быть предусмотрена еще в 2022—2023 годах.