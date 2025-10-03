Рязань
Россиянам назвали топ-10 распространенных фраз мошенников
Россиянам назвали топ-10 распространенных фраз мошенников. Пост об этом 3 октября опубликован в официальном Telegram-канале Банка России.

По данным регулятора, когда аферисты звонят россиянам, они используют следующие фразы:

  • «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»;
  • «Финансирование запрещенной/экстремисткой организации»;
  • «Звоню по поводу удаленной работы»;
  • «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо/посылка»;
  • «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;
  • «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;
  • «Ваш аккаунт на портале „Госуслуг“ взлома, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

Когда пишут в мессенджерах, мошенники используют следующие фразы:

  • «Беспокоит директор департамента/руководитель компании. Связываюсь с вами из-за текущей проверки»;
  • «Это ты на фото»;
  • «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

Как напомнили россиянам в ЦБ, в случае, если связались с аферистами, нужно положить трубку или заблокировать автора сообщения.