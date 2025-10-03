Россиянам назвали топ-10 распространенных фраз мошенников
По данным регулятора, когда аферисты звонят россиянам, они используют следующие фразы:
- «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»;
- «Финансирование запрещенной/экстремисткой организации»;
- «Звоню по поводу удаленной работы»;
- «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо/посылка»;
- «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;
- «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;
- «Ваш аккаунт на портале „Госуслуг“ взлома, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».
Когда пишут в мессенджерах, мошенники используют следующие фразы:
- «Беспокоит директор департамента/руководитель компании. Связываюсь с вами из-за текущей проверки»;
- «Это ты на фото»;
- «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».
Как напомнили россиянам в ЦБ, в случае, если связались с аферистами, нужно положить трубку или заблокировать автора сообщения.