Россиянам назвали топ-10 распространенных фраз мошенников

По данным ЦБ, когда аферисты звонят россиянам, они используют следующие фразы: «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»; «Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации»; «Звоню по поводу удаленной работы»; «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо/посылка»; «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»; «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»; «Ваш аккаунт на портале „Госуслуг“ взлома, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».