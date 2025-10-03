Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
14°
Сбт, 04
15°
Вск, 05
16°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 82.25 / 82.39 03/10 18:15
Нал. EUR 96.80 / 97.98 03/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 184
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 349
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 419
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Российским автомобилистам рассказали о привычках, опасных осенью
По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» Яна Хайцеэра, в дождливую осеннюю погоду не следует совершать резкие маневры и тормозить на скользкой дороге. Также он отметил, что использование всесезонной резины, которая неэффективна ни зимой, ни летом, является плохой привычкой.

Российским автомобилистам рассказали о привычках, опасных осенью. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» Яна Хайцеэра, в дождливую осеннюю погоду не следует совершать резкие маневры и тормозить на скользкой дороге. Также он отметил, что использование всесезонной резины, которая неэффективна ни зимой, ни летом, является плохой привычкой.

Эксперт подчеркнул, что проезд глубоких луж на высокой скорости может привести к аквапланированию и потере устойчивости автомобиля. Переход на зимние шины раньше времени усугубляет эту проблему.

Кроме того, он указал, что въезд в лужу на зимней резине еще более опасен, чем на летней, так как зимняя резина не так эффективно вытесняет воду из пятна контакта с дорогой.