По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» Яна Хайцеэра, в дождливую осеннюю погоду не следует совершать резкие маневры и тормозить на скользкой дороге. Также он отметил, что использование всесезонной резины, которая неэффективна ни зимой, ни летом, является плохой привычкой.

Российским автомобилистам рассказали о привычках, опасных осенью. Об этом пишет «Газета. ру».

Эксперт подчеркнул, что проезд глубоких луж на высокой скорости может привести к аквапланированию и потере устойчивости автомобиля. Переход на зимние шины раньше времени усугубляет эту проблему.

Кроме того, он указал, что въезд в лужу на зимней резине еще более опасен, чем на летней, так как зимняя резина не так эффективно вытесняет воду из пятна контакта с дорогой.