Роскомнадзор ввел обязательную верификацию для владельцев Telegram-каналов

Владельцы Telegram-каналов теперь обязаны предоставлять права администратора специальному боту Роскомнадзора для регистрации своих каналов и получения метки «А+". Об этом сообщило ведомство, уточнив, что данная мера необходима для упрощения процесса верификации. Для получения метки «А+" пользователи должны подать заявление через портал «Госуслуги». После этого необходимо запустить специального бота в мессенджере Telegram и добавить его в администраторы своего канала. Бот будет проверять номер регистрации, полученный на «Госуслугах», с введенной информацией. Роскомнадзор подчеркнул, что это единственный способ подтверждения владения каналом в данной социальной сети. В случае игнорирования данного шага, регистрация канала будет невозможна.

