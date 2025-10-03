Прокуратура внесла представление главе администрации Михайловского района
Установлено, что на отдельных участках автомобильных дорог отсутствуют тротуары и стационарное электрическое освещение. В адрес «Дирекции дорог Рязанской области» и главы администрации района внесены представления.
