Прокуратура Рязани выявила нарушения в работе управляющей компании «УК № 1»

Прокуратура Октябрьского района провела проверку работы управляющей компании «УК № 1» и выявила серьезные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Инспекция выявила, что в подвале многоквартирного дома № 1 на улице Старая Дубрава не обеспечена необходимая чистота. Кроме того, в подвале обнаружено хранение горючих материалов и использованных люминесцентных ламп. В итоге гендиректор управляющей компании был привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Фото: прокуратура Рязанской области