Производителя колбасы из Рыбного оштрафовали за нарушения

Производителя колбасы из Рыбного оштрафовали за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

По данным ведомства, в августе 2025 года специалисты установили, что производитель колбасных изделий не устранил выявленные ранее нарушения при изготовлении продукции.

Предпринимателю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.