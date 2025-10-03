Павел Малков: следуем рекомендациям института уполномоченного президента РФ по правам ребенка для улучшения системы работы соцслужб

Губернатор Павел Малков встретился с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Омбудсмен посетила Рязань с рабочей поездкой, сообщила пресс-служба облправительства. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия по ряду вопросов: правовая защита детей, создание необходимых условий для поддержки тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства.

Губернатор Павел Малков встретился с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Омбудсмен посетила Рязань с рабочей поездкой, сообщила пресс-служба облправительства.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия по ряду вопросов: правовая защита детей, создание необходимых условий для поддержки тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства.

Речь также шла о социальной адаптации детей-сирот и детей с инвалидностью.

Рязанская область участвует во многих профильных федеральных проектах, реализует ряд региональных инициатив. Сформирована инфраструктура поддержки и реабилитации детей, в том числе на базе многофункционального центра «Сосновый бор».

Регион стал одним из 14 пилотных субъектов РФ по проекту Марии Львовой-Беловой «Профилактика социального сиротства» стратегической программы «Дети в семье». В его рамках ведется работа по возвращению в кровные семьи и жизнеустройству детей до четырех лет, находящихся в детских спецучреждениях. Прошло перепрофилирование Дома ребенка из сиротского учреждения в лечебно-реабилитационный центр, начал работу Центр социального развития.

В результате на данный момент уже 120 детей возвращены в родные семьи, 73 ребенка переданы под опеку и усыновление, 24 ребенка переданы в замещающие семьи при содействии НКО. В Рязанской области с начала проекта количество детей в стационарных учреждениях снизилось на 36%.

Павел Малков отметил на встрече, что рекомендации, которые были даны во время предыдущих визитов в регион Марии Львовой-Беловой, все выполняются и реализованы на практике.

«Стараемся работать системно. В зоне внимания — каждая семья, где есть сложности, и дети, которые остались без родителей. Динамика по всем направлениям позитивная. Сокращается число таких семей и детей, которым требуется помощь. Конечно, есть еще проблемные вопросы. Благодарю за тесное сотрудничество и поддержку нашей работы. Используем все возможности, чтобы ее улучшать, и дополнительные рекомендации Уполномоченного Президента РФ по правам ребенка нам очень помогают в этом», — сказал Павел Малков.

«Знаю, с какой душой вы относитесь к теме детства и стараетесь решать проблемы в этом направлении. Результат такой системной работы влияет на конкретные цифры: в регионе количество детей, находящихся в детских домах, существенно снизилось. Это достигается за счет качественной поддержки семей, которым непросто, которые оказываются в кризисе, сталкиваются с разными проблемами. Фокус внимания сейчас у института уполномоченных — на профилактике социального сиротства. В Рязанской области очень высокий потенциал и совместно будем продолжать активно работать», — отметила Мария Львова-Белова.

Она также добавила, что по всей стране, в том числе в Рязанской области, проведен мониторинг действующей системы профилактики, межведомственного взаимодействия и работы с семьями и детьми. Она поблагодарила регион за активное включение в процесс, эффективную деятельность социальных служб, которые еще на ранней стадии кризисной ситуации подключаются, разрабатывают индивидуальный план по работе с семьей и сопровождают.

Кроме того, высоко оценила работу нового механизма в Рязанской области, когда коллегиально на уровне муниципальных образований разбирается ситуация по каждому ребенку, который попал в спецучреждение, прорабатывается набор мер по возвращению его домой или поиску замещающей семьи.

Во время рабочей поездки в регион Мария Львова-Белова посетила ряд социальных объектов, где ознакомилась с практической работой на местах и имеющейся для этого базой. Это лечебно-реабилитационный центр «Дом ребенка» и Центр социального развития в Рязани, многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в Солотче, детский центр «Зарница» в селе Болошнево, Центр семьи и детства и центр соцподдержки «Феникс» в селе Поляны.

Омбудсмен также провела личный прием граждан и поучаствовала в консилиуме по вопросу помещения детей в учреждения. Вместе с Марией Львовой-Беловой объекты посетили зампред облправительства Наталья Суворова и уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова.

Кроме того, Мария Львова-Белова вместе с активистами Движения Первых посетила Государственный музей-заповедник в Константинове, где возложила цветы к памятнику поэта. В регионе проходят праздничные мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.