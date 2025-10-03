Ольга Васина стала управляющей академии развития интеллекта BOOM Kids

В академии развития интеллекта BOOM Kids новое назначение. Управляющей стала Ольга Васина — эксперт с 24-летним опытом работы в системе образования.

За годы профессиональной деятельности она прошла путь от школьного учителя математики и информатики до первого заместителя министра образования Рязанской области. Более восьми лет Васина занималась вопросами качества образования, подготовки педагогов, содержания образовательных программ.

Ольга Васина — кандидат педагогических наук, автор книг и методических пособий, обладатель почётных наград Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора. Её заслуги отмечены тем, что в период её работы регион вошёл в число лидеров по реализации нацпроектов и проведению итоговой аттестации.

Ольга Сергеевна является призёром конкурса «Учитель года России — 2002», а также одним из первых образовательных блогеров в стране (2007-2012 гг.). В своих видео она развивала тему методик обучения детей и онлайн-школ, которые только начинали формироваться в тот период.

«Сегодня для меня важнейшая задача — объединить инновационные методики развития интеллекта с современными образовательными технологиями, чтобы обучение детей было эффективным, интересным, а их знания и навыки были по-настоящему востребованным в будущем», — подчеркнула Ольга Васина.