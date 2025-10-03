Над Рязанью засняли гало с верхней касательной дугой

Отмечается, что снимок сделан в пятницу, 3 октября.

Над Рязанью засняли гало с верхней касательной дугой. Об этом сообщает Telegram-канал «RZN.Astro».

Справка:

Гало — оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото: Дарья Исаева