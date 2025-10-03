Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
14°
Сбт, 04
15°
Вск, 05
16°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 82.25 / 82.39 03/10 18:15
Нал. EUR 96.80 / 97.98 03/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 184
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 349
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 419
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На улице Маяковского в Рязани произошло ДТП с общественным транспортом
Авария случилась 3 октября на перекрестке с улицей Пролетарской, напротив Центрального рынка. По словам очевидцев, водитель маршрутки № 88 объехал поворачивающий налево автобус № 20 и зацепил его задней частью кузова. О пострадавших неизвестно.

На улице Маяковского в Рязани произошло ДТП с общественным транспортом. Об этом говорится в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Авария случилась 3 октября на перекрестке с улицей Пролетарской, напротив Центрального рынка. По словам очевидцев, водитель маршрутки № 88 объехал поворачивающий налево автобус № 20 и зацепил его задней частью кузова.

О пострадавших неизвестно.