На улице Маяковского в Рязани произошло ДТП с общественным транспортом

Авария случилась 3 октября на перекрестке с улицей Пролетарской, напротив Центрального рынка. По словам очевидцев, водитель маршрутки № 88 объехал поворачивающий налево автобус № 20 и зацепил его задней частью кузова. О пострадавших неизвестно.

На улице Маяковского в Рязани произошло ДТП с общественным транспортом. Об этом говорится в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

