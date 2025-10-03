Момент ДТП с легковушкой и грузовиком в Рязанской области попал на видео
Авария произошла 3 октября на пересечении улиц Орджоникидзе и Рязанской в Скопине. На кадрах видно, как грузовик «сносит» легковушку на перекрестке, та после столкновения врезается в столб, а большегруз наезжает на человека. Информации о состоянии пострадавшего нет.
