Момент ДТП с легковушкой и грузовиком в Рязанской области попал на видео

Авария произошла 3 октября на пересечении улиц Орджоникидзе и Рязанской в Скопине. На кадрах видно, как грузовик «сносит» легковушку на перекрестке, та после столкновения врезается в столб, а большегруз наезжает на человека. Информации о состоянии пострадавшего нет.

Момент ДТП с легковушкой и грузовиком в Рязанской области попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Скопин народный».

Авария произошла 3 октября на пересечении улиц Орджоникидзе и Рязанской в Скопине.

На кадрах видно, как грузовик «сносит» легковушку на перекрестке, та после столкновения врезается в столб, а большегруз наезжает на человека.

Информации о состоянии пострадавшего нет.