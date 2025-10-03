Минфин России предложил ввести НДС с зарубежных онлайн-покупок

Министерство финансов России предложило ввести налог на добавленную стоимость (НДС) с зарубежных онлайн-покупок. Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных актов. Согласно предполагаемым поправкам в Налоговый кодекс, с 2027 года НДС будет взиматься по ставке 5% с всех товаров, заказанных из-за рубежа. В 2028 году ставка вырастет до 10%, а к 2030 году достигнет 20%. Налог на товары стоимостью менее 200 евро будут платить продавцы и маркетплейсы. Если стоимость превышает 200 евро, плательщика определяет закон о таможенном регулировании. На данный момент покупки на маркетплейсах не облагаются НДС.

