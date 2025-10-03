Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на ржавую воду из-под крана

Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на ржавую воду из-под крана. Соответствующие сообщения опубликовали в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

В горадминистрации отметили, что в Рязани проводятся работы по запуску систем отопления. Именно это привело к изменению характеристик горячей воды.

«Рекомендуем Вам немного подождать, пока система стабилизируется. Обычно температура нормализуется в течение нескольких дней. Пожалуйста, не беспокойтесь», — заявили в мэрии.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о ржавой воде из-под крана. Жалобы поступили от жителей улиц Пушкина и Черновицкой.