Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на ржавую воду из-под крана
Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на ржавую воду из-под крана. Соответствующие сообщения опубликовали в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.
В горадминистрации отметили, что в Рязани проводятся работы по запуску систем отопления. Именно это привело к изменению характеристик горячей воды.
«Рекомендуем Вам немного подождать, пока система стабилизируется. Обычно температура нормализуется в течение нескольких дней. Пожалуйста, не беспокойтесь», — заявили в мэрии.
Напомним, ранее рязанцы сообщили о ржавой воде из-под крана. Жалобы поступили от жителей улиц Пушкина и Черновицкой.