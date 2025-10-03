Рязань
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 октября
В эти выходные в Рязани отпразднуют 130 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина.

В селе Константиново пройдет всероссийский есенинский праздник поэзии, который объединит более 30 культурных площадок и десятки мероприятий. На празднике выступят Сергей Безруков и Пелагея.

На Рязанской ВДНХ представят фестиваль с уклоном в интерактивный театр «С днем рождения, Хулиган».

В ТРЦ «Марко Молл» рязанцы смогут увидеть кукольный спектакль «Есенинская деревня», а в театре драмы — спектакль-сторителлинг «Все мы немножко Сергей Есенин».

В честь дня рождения Сергея Есенина Элла Хрусталева представит интерактивную музыкально-поэтическую программу в кафе-клубе «Старый Парк»

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».