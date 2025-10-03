Госавтоинспекция проведет в Рязанской области масштабные рейды

Инспекторы будут выявлять пьяных водителей по территории всего региона в пятницу, 3 октября. Для таких мероприятий полицейские используют метод «массовой проверки», при котором на одном участке останавливают максимальное количество машин за определенный временной промежуток, а затем перемещаются в другое место. Жителей призвали сообщать о правонарушениях по «телефону доверия» УМВД России по Рязанской области 8-4912-21-63-07 либо 02.

Госавтоинспекция проведет в Рязанской области масштабные рейды. Информацию разместила пресс-служба ведомства.

Инспекторы будут выявлять пьяных водителей по территории всего региона в пятницу, 3 октября. Для таких мероприятий полицейские используют метод «массовой проверки», при котором на одном участке останавливают максимальное количество машин за определенный временной промежуток, а затем перемещаются в другое место.

Жителей призвали сообщать о правонарушениях по «телефону доверия» УМВД России по Рязанской области 8-4912-21-63-07 либо 02.