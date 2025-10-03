ГАИ сообщила о погибшем при столкновении большегрузов в Шацком районе

При столкновении двух большегрузов в Шацком районе погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону. 45-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «ГАЗ», не заметил стоящий в попутном направлении грузовой автомобиль «Донгфенг», за рулем которого находился 33-летний водитель. В результате столкновения водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных травм скончался на месте ДТП. Напомним, ДТП произошло 2 октября на 343-ом километре автодороги М-5 «Урал».

Фото: ГАИ по Рязанской области