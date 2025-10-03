Рязань
Двоих мужчин осудили за хищение нефтепродуктов из трубопровода «Рязань-Москва»
В апреле 2024 года работники обнаружили криминальную врезку в МНПП «Рязань — Москва» с отводом протяженностью 1 035 метров. Задержали двоих подозреваемых в изготовлении несанкционированной врезки и хищении нефтепродукта.

Двоих мужчин осудили за хищение нефтепродуктов из трубопровода «Рязань-Москва». Об этом сообщает пресс-служба АО «Транснефть — Верхняя Волга».

В апреле 2024 года работники обнаружили криминальную врезку в МНПП «Рязань — Москва» с отводом протяженностью 1 035 метров.

Задержали двоих подозреваемых в изготовлении несанкционированной врезки и хищении нефтепродукта.

Суд приговорил одного из подсудимых к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второго — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.