Банки России начали запуск «спецкнопок» для защиты от мошенников

Крупнейшие банки России начали внедрение «спецкнопок» в своих мобильных приложениях для борьбы с мошенничеством, сообщает издание «Известия». С 1 октября, по требованию Центробанка, все кредитные организации обязаны интегрировать новый функционал, который позволит клиентам оперативно информировать о несанкционированных операциях. С помощью «спецкнопки» пользователи смогут подавать заявления о транзакциях, которые они не совершали, что значительно упростит процесс возврата украденных средств. Эта инициатива направлена на предотвращение хищений и защиту финансов клиентов. Однако для эффективной борьбы с мошенниками требуется комплексный подход, который банки планируют реализовать в ближайшем будущем.