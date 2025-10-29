Жителя Рязанской области осудят за незаконное использование документов для образования юрлица

По данным следствия, 38-летний житель Сасова за незначительное денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для оформления документов и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, став участником и формальным руководителем коммерческой организации. Фактически мужчина не осуществляя управление ее деятельностью. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.

Жителя Рязанской области осудят за незаконное использование документов для образования юрлица. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следствия, 38-летний житель Сасова за незначительное денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для оформления документов и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, став участником и формальным руководителем коммерческой организации. Фактически мужчина не осуществляя управление ее деятельностью.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.