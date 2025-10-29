За сутки в Рязанской области поймали более 10 пешеходов-нарушителей

Нарушителей искали в рамках рейда «Пешеход», который проводился 28 октября. Всего Госавтоинспекцией в ходе рейда выявлено более 10 нарушений, совершенных пешеходами.