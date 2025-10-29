За ночь над Россией сбили около 100 украинских беспилотников

За ночь над регионами РФ сбили около 100 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. В ночь на 29 октября над регионами России дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 46 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 БПЛА — над Калужской, 8 БПЛА — над Белгородской областями, 7 БПЛА — над Краснодарским краем, по 6 — над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву и над Орловской областью, 4 БПЛА — над территорией Ульяновской области, по 3 БПЛА — над Республиками Крым и Марий Эл, 2 — над территорией Ставропольского края, по 1 — над Курской, Смоленской и Тульской областями.