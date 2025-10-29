Wildberries предупредил россиян о новой мошеннической схеме в соцсетях

В социальных сетях начали появляться публикации от имени онлайн-ретейлера Wildberries, содержащие недостоверную информацию о задержании граждан, которые делали заказы на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании WildberriesRuss.

В постах с кликбейтными заголовками утверждается, что некий гражданин был задержан в банке при попытке снять крупную сумму наличных. При задержании он якобы объяснил, что заработал деньги честно благодаря несуществующей акции от Wildberries, которая якобы позволяет зарабатывать большие суммы ежедневно.

Компания Wildberries предостерегает пользователей о том, что любой «дополнительный заработок», предлагаемый от ее имени на сторонних ресурсах, может быть мошенническим. Специалисты советуют не вводить личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверять информацию на официальных ресурсах.

«Результатом такого „заработка“ может стать потеря денег или персональных данных», — предупредили в пресс-службе компании.