В Санкт-Петербурге мальчик обнаружил своих родителей мертвыми на кухне

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик, собираясь в школу, обнаружил своих родителей мертвыми в квартире. Об этом пишут «Плохие новости» во ВКонтакте.

По предварительным данным, оба родителя скончались от передозировки наркотиков. На кухне были найдены следы белого порошка и свернутая купюра.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Погибшему отцу было 39 лет, а его супруге — 36. Мальчика передали сестре его отца. Тетя планирует оформить опеку над ребенком.

Фото: Плохие новости 18+