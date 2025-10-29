В Рязанской области собственнику земельного участка удвоили штраф

В Рязанской области собственнику земельного участка удвоили штраф. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Участок сельхозназначения площадью 15,7 га в Шацком районе принадлежит ООО «Малахит».

Специалисты управления в октябре 2024 года провели проверку. Они установили, что плодородный слой почвы с участка вывезли. Образовался карьер глубиной от 3 до 15 метров и площадью 3,14 га, что составило 19,9% от общего размера территории.

Юрлицо оштрафовали на 20 тысяч рублей. Однако ООО «Малахит» вовремя его не оплатило. Специалисты Россельхознадзора завели дело об административном нарушении и направили его мировому судье.

В октябре 2025 года ООО «Малахит» удвоили штраф. Юрлицо должно заплатить 40 тысяч рублей.