В Рязанской области вырос спрос на тренеров ИИ

Отмечается, что с начала года работодатели искали свыше 1,1 тысячи новых тренеров AI. Чаще всего в ЦФО этих специалистов ищут в Москве (34% от общего числа таких вакансий), Московской (6%), Тульской (1,3%), Воронежской (1,2%) и Рязанской областях (1,1%). Реже всего — в Смоленской, Тверской и Костромской — по 0,1%.

В Рязанской области вырос спрос на тренеров ИИ. Об этом сообщает сервис HH.RU.

Отмечается, что с начала года работодатели искали свыше 1,1 тысячи новых тренеров AI.

Чаще всего в ЦФО этих специалистов ищут в Москве (34% от общего числа таких вакансий), Московской (6%), Тульской (1,3%), Воронежской (1,2%) и Рязанской областях (1,1%).

Реже всего — в Смоленской, Тверской и Костромской — по 0,1%.