В Рязанской области вырос спрос на тренеров ИИ
Отмечается, что с начала года работодатели искали свыше 1,1 тысячи новых тренеров AI. Чаще всего в ЦФО этих специалистов ищут в Москве (34% от общего числа таких вакансий), Московской (6%), Тульской (1,3%), Воронежской (1,2%) и Рязанской областях (1,1%). Реже всего — в Смоленской, Тверской и Костромской — по 0,1%.
В Рязанской области вырос спрос на тренеров ИИ. Об этом сообщает сервис HH.RU.
