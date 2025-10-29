В Рязанской области проведут рейд по междугородним автобусам

В среду, 29 октября, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, со стороны водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по автодорогам федерального значения.