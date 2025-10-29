В Рязанской области произошло ДТП с участием автобуса

По словам очевидцев, авария случилась утром 29 октября на улице 50 лет ВЛКСМ в Касимове. Судя по кадрам, столкнулись автобус № 5 и автомобиль «Ниссан». Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.

В Рязанской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась утром 29 октября на улице 50 лет ВЛКСМ в Касимове. Судя по кадрам, столкнулись автобус № 5 и автомобиль «Ниссан».

Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.

Фото: Telegram-канал «Касимовский ориентир»