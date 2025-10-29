В Рязанской области приставы разыскивают автомобиль должника по кредитам и штрафам

Приставы по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам разыскивают автомобиль Skoda Octavia, 2008 года выпуска, цвет серый. Авто принадлежит Вадиму Блинкову. Мужчина задолжал по кредитным платежам и штрафам 2 миллиона 877 тысяч рублей. Он прописан в поселке Привокзальный Сараевского района, но по месту регистрации он не проживает. Просьба ко всем, кто обладает информацией о местонахождении Skoda Octavia, сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.

