В Рязанской области осудили мужчину, который обокрал знакомого
Установлено, что в ходе совместного распития алкогольных напитков с приятелем, подсудимый украл у него велосипед, мобильный телефон и бензиновую пилу. Суд назначил рязанцу наказание виде 1 года лишения свободы условно.
