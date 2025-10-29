В Рязанской области осудили мужчину, который обокрал знакомого

Установлено, что в ходе совместного распития алкогольных напитков с приятелем, подсудимый украл у него велосипед, мобильный телефон и бензиновую пилу. Суд назначил рязанцу наказание виде 1 года лишения свободы условно.