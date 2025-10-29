В Рязанской области объявили отбой угрозы БПЛА

В Рязанской области объявили отбой угрозы БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Опасность налета беспилотников в регионе отменили в 06:03 29 октября. Угроза на территории Рязани и области действовала с прошлого вечера — она была объявлена в 19:45 28 октября. По данным Минобороны, над Рязанской областью БПЛА не сбивали.

