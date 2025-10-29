В Рязанской области муж хотел зарезать жену

Отмечается, что в отдел обратилась женщина и рассказала об угрозах супруга. На место немедленно выехали участковые уполномоченные полиции. Они выяснили, что к инциденту причастен 56-летний супруг заявительницы. Нож — орудие преступления — изъяли. Злоумышленника препроводили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.